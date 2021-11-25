محمد عثمان: افتتاح طريق الكباش يعيد للأقصر مكانتها

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح طريق الكباش في الأقصر أعاد الي المدينة رونقها وعظمتها المعروفة.

وأضاف عثمان في تصريحات لـ"الدستور" أن الاحتفال بافتتاح طريق الكباش اليوم ساهم في عودة المدينة لمكانتها حيث للمرة الأولي تكون نسبة إشغال الفنادق 100% منذ 10 سنوات مضت.

وأوضح أن افتتاح طريق الكباش ساهم في زيادة نسبة الإشغالات بنسبة 38 % عما كانت عليه مشيرا إلى أن الحدث ينقله أكثر من 120 قناة محلية واجنبية في بث مباشر لحفل الافتتاح.

وأوضح عثمان أن لجنة السياحة الثقافية بالأقصر كان لها دور مميز حيث كانت على متابعة مستمرة بالتجديدات التي تحدث في طريق الكباش موضحا أنه تم مدة الدولة بقاعدة بيانات ضخمة عن بالاضافة الى أن الحدث تم نشره في 80 مجلة أجنبية.

وأشار عثمان الي أنه تم تقديم هدايا تذكارية بالحدث للضيوف الوافدين من الدول الأخرى من السياح مشيرا إلى أنه تم تدريب العاملين الغير تابعين لوزارة السياحة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، انطلاق احتفالية طريق الكباش يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري، في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: "انتظرونا… في هذا الحدث الذي ينتظره العالم"

ويستعد العالم أجمع لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة رسمياً، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يبدأ الحفل بإضاءات بانورامية فى معابد: البر الغربى وحتشبسوت وتمثالى ممنون وهابو ومعبد الرمسيوم، وسيكون هناك عروض فنية مبهرة تواكب حركة المراكب المقدسة فى النيل، وعرض من أرض البالون الطائر بالبر الغربى، وعروض راقصة من كورنيش النيل، بالإضافة إلى عروض "عيد الأوبت" بخروج المراكب المقدسة بطريق الكباش.

حفل الافتتاح سيشهد مشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة فى الحدث من عزف الأوركسترا الفيلهارمونى بقيادة نادر عباسى.