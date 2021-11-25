افتتاح طريق الكباش.. إشغالات فنادق الأقصر تسجل 100%

قال أشرف جلال مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، أنه لأول مرة منذ 10 سنوات تسجل مدينة الأقصر نسبة إشغالات فنادق 100% بسبب افتتاح مشروع طريق الكباش، موضحا أنه منذ صباح اليوم قام العاملين بمكتب تنشيط السياحة بالأقصر باستقبال الوفود المشاركة بالاحتفالية من سفراء الدول الأجنبية وغيرهم الذين حرصوا على المشاركة ورؤية الأقصر بثوبها الجديد باستقبالهم بمطار الأقصر الدولى وقد تم توزيع عليهم الهدايا التذكارية والورود لترحيب بهم وتوجيهم الى مقر اقامتهم .

وأضاف جلال فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك توقعات بأن تشهد السياحة الثقافية خلال الموسم الشتوى الحالى تدفقات غير مسبوقة، خاصة أن هناك تعطش من قبل السائحين محبى الحضارة المصرية القديمة لمشاهدة أعمال التطوير التى تحدث بكافة المعابد الاثرية كما أن الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها خلال العام الماضي جذبت المئات من السائحين إلى الصعيد من جديد .

ويشير جلال إلى أن جهود الدولة تتكاتف اليوم لإخراج احتفالية اليوم بالشكل الأمثل لإظهار صورة مصر بشكل مشرف أمام العالم ويليق بمكانتها، لافتا إلى أن هذه الاحتفالية ستبهر العالم بالجمال والمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مدينة الأقصر كما أنها ستلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة ال 14 عمود بمعبد الأقصر.