مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية الهولندية الشهر المقبل

كشفت مصادر مطلعة الشركة المصرية للمطارات، عن عودة الرحلات السياحية الدولية الهولندية إلى مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر بداية من يوم 2 ديسمبر المقبل 2021، وذلك عقب تعليق وانقطاع استغرق أكثر من 15 شهرا متتاليا نتيجة تفشي وانتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم ، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الدولية الوافدة الى المدن والمنتجعات السياحية الوافدة الى المطارات المصرية .

واضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، ان السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، قد تلقت اخطارا من احدى شركات الطيران الخاصة الهولندية ، يفيد بتسيير أولى الرحلات السياحية الدولية المباشرة بين مطارى أمستردام ومرسى علم الدوليين بداية من يوم 2 ديسمبر المقبل وحتى منتصف شهر مارس 2022، وذلك بمعدل رحلتين اسبوعيا لنقل ما يقرب من 400 سائحا هولنديا، حيث تمت الموافقة على السماح لطائرات الشركة الهولندية للهبوط بمطار مرسى علم وتسيير رحلات جوية سياحية مباشرة وغير مباشرة بين المطارين خلال تلك الفترة.

وأشارت المصادر، إلى أن مطار مرسى علم الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة ، زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، خاصة مع حلول الفصل الشتوي ، وبدء تسيير العديد من الرحلات الجوية الدولية السياحي المنتظمة وغير المنتظمة "الشارتر" القادمة من مختلف دول غرب وشرق اوروبا، بالاضافة الى الرحلات الجوية الداخلية القادمة من مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين.

واوضحت المصادر، ان الفترة المقبلة سيشهد مطار مرسى علم الدولي، زيادة هائلة في الحجوزات الركابية مختلف الجنسيات الراغبة في السفر والسياحية بمنتجعات مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والاستمتاع بالطقس الشتوي المميز والسواحل الشاطئية الجميلة، مشددا على تواصل تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية الوافدة الى المطار، في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليا.