الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لأول مرة.. حصول 3 معامل من «بحوث الهندسة الوراثية الزراعية» على الإيزو

معهد الهندسة الوراثية
معهد الهندسة الوراثية

أعلن الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، اجتياز ثلاث معامل من المعهد للاعتماد طبقا للمواصفة إيزو 17025:2017 للكشف عن الأغذية والأعلاف المعدلة وراثيا.

وتوجه أنيس، بالشكر لفريق العمل للثلاث معامل على المجهود المميز، وادارة الجودة بمركز البحوث الزراعية والدكتورة نيفين صبحى لجهودهم المتميزة لنجاح هذا العمل حيث راجع المختصين من المجلس الوطنى للأعتماد (الأيجاك) على المعامل وفريق العمل  وتم اجتياز زيارة المراجعة بنجاح.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  الوزارة والمركز، دعم الصادرات مما يتطلب  الكشف عن المنتجات وحيث أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية الذى يعمل فى هذا المجال من بداية التسعينيات والذى يعتبر من اكبر المعاهد من حيث الأمكانيات وكفاءة الباحثين ويقدم المعهد هذه الخدمة بشكل مميز ومتكامل مع الشركات التى تقوم بتصدير المنتجات والأغذية إلى الخارج.

الزراعة لأول مره حصول حماية معامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية على

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