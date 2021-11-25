37 شركة ناشئة من حاضنات أعمال «رواد النيل» تُشارك فى قمة «Rise Up»

تشارك نحو 37 شركة من الشركات التابعة لحاضنات أعمال مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية في قمة «Rise Up» لدعم ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تبدأ أعمالها اليوم بمنطقة الأهرامات وتستمر لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور محمد عباس، مدير برامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن مبادرة رواد النيل حريصة على المشاركة في هذه الفعالية العالمية؛ بهدف إتاحة الفرصة للشركات المتحضنة من قبل المبادرة لعرض منتجاتها والتسويق لمشروعاتها وأفكارها والالتقاء مع كبار الشركات والمستثمرين بما يتيح لها فرص أكبر للنمو والتوسع.

وأضاف أن المبادرة تشارك بنحو 37 شركة من مختلف المجالات والقطاعات المختلفة من حاضانات الأعمال التابعة للمبادرة ، منها 25 شركة بالحضور و12 شركة ستتاح لها فرصة عرض وتسويق منتجاتها وأفكارها بالمعرض المقام من خلال الحدث وفرص التوسع بها على المشاركين، مشيرًا إلى أن القمة تعتبر فرصة مناسبة للإلتقاء مع مستثمرين وشركات من خارج مصر، سواء من المنطقة العربية أو دوليين والمهتمين بمجال ريادة الأعمال.

وأوضح أنه تمت مراعاة أن تكون المشاركة ممثلة في كافة حاضنات الأعمال التابعة للمبادرة، ومنها حاضنة أعمال التصميم الإبداعي التي رعاها بنك كيو إن بي الأهلي وحاضنة الصناعات الهندسية التي يرعاها بنك التعمير والإسكان وحاضنتي التطبيقات التكنولوجية التي يرعاهما بنك قناة السويس ومبادرة رواد النيل.

ونوه مدير برامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل بأن المبادرة تشارك في هذه القمة للسنة الثالثة على التوالي، باستثناء العام الماضي الذي لم تعقد فيه القمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قمة هذا العام تتيح الفرصة للشركات الناشئة التابعة للمبادرة لعرض منتجاتها بشكل يومي على مدار الايام الثلاثة للقمة.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة من مبادرة رواد النيل في فعاليات القمة تعمل في مجالات إعادة استخدام النفايات، اللوجستيات والشحن، صناعة الأثاث، التجارة الإلكترونية، ومواد البناء، التصميمات الهندسية والزخرفة، العقارات، إكسسوارات المنزل والرعاية الصحية.

وتعد قمة (Rise Up ) أكبر قمة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا تتيحان الفرصة لعرض موضوعات مختلفة، وتقوم بتقديم المشاريع والفعاليات الخاصة بالشركات الناشئة ورواد الأعمال وعرضها على الشركات والمستثمرين وجهات المهتمة بدعم ريادة الأعمال، وتركز هذا العام على دور مصر في إفريقيا وإبراز ريادة الأعمال الموجودة في القارة السمراء وسبل الدمج بين ريادة الأعمال في مصر وإفريقيا.