الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تسلم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني عند معبر تورخام

جريدة الدستور

سلمت باكستان سبع شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني عند معبر تورخام كجزء من جهودها لتقديم مساعدات إغاثية للأفغان مع اشتداد حدة فصل الشتاء.
وقام مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف بتسليم الشاحنات التي تحمل مواد غذائية إلى السلطات الأفغانية. وحضر هذه المناسبة الممثل الباكستاني الخاص لأفغانستان محمد صادق ، بينما حضر من الجانب الأفغاني قاري عناية الله نائب وزير الإدارة، وقاري ثابت ، منسق الحدود الباكستانية الأفغانية.
وحثت باكستان المجتمع الدولي مرارا على التواصل مع الأفغان الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى ، لأنه في حالة عدم وجود حكومة معترف بها ، فإن الشعب الأفغاني سيكون الأكثر تضررا، بحسب صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالفعل عن حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات روبية للشعب الأفغاني بما في ذلك 50 ألف طن متري من القمح. كما سمحت باكستان ، كبادرة حسن نوايا، بنقل القمح من الهند إلى أفغانستان.
 

وعلي صعيد اخر.. منح مجلس الوزراء الباكستاني، الثلاثاء، تصريحا للهند باستخدام الطريق البري عبر أراضيها لشحن مساعدات من القمح إلى أفغانستان المجاورة، حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء القاسي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن إسلام أباد سترسل أيضا مساعدات تتضمن 50 ألف طن من القمح، وهو ما يعادل الكمية المرسلة من الهند.
وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عمران خان، رئيس الحكومة، "صادقنا على منح تصريح مرور لخمسين ألف طن من القمح ترغب الهند في إرسالها إلى أفغانستان"، مضيفا "نعتقد أنه يتعين مساعدة شعب أفغانستان بأي شكل لاعتبارات إنسانية".

اسلام اباد معبر تورخام الشعب الأفغاني باكستان أفغانستان

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