الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في أسوان

الرئيس السيسي في أسوان

الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
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الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان
الرئيس السيسي في أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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