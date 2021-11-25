الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: ينبغي ألا يكون لدى الولايات المتحدة أي تسويات بشأن تايوان

الرئيس الصينى
الرئيس الصينى

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس إنه ليس هناك أي مجال للتسوية بشأن تايوان، وإنه ينبغي للولايات المتحدة ألا تكون لديها أي تخيلات بشأن ذلك.

ودعت الحكومة الأمريكية تايوان إلى "قمة من أجل الديمقراطية" تعقد في ديسمبر، رغم توتر العلاقات مع الصين.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تضم أكثر من مئة دولة مشاركة، بينها تايوان، وليس من بينها الصين أو روسيا.

وجاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الأمريكية أن الهدف من القمة يتمثل في "وضع جدول أعمال إيجابي لتجديد الديمقراطية والتعامل مع أكبر التهديدات التي تواجهها الديمقراطيات من خلال تحرك جماعي".

وسوف يشارك المبعوث الدبلوماسي التايواني لدى أمريكا، بي-كيم هسياو، ووزير الشؤون الرقمية، أودري تانج، في القمة المقررة في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل.

ووجه المتحدث الرئاسي زافيير تشانج الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الأمريكية على الدعوة، اليوم الأربعاء.

وسوف يؤكد هسياو وتانج عزم تايوان الصارم على الدفاع عن الديمقراطية ومشاركة خبرتها في تعزيز الحوكمة من خلال التكنولوجيا.

وفي بكين، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، البيت الأبيض إلى التمسك بمبدأ صين واحدة الذي ترفعه الصين، قائلا إن بلاده تعارض دعوة تايوان بشدة.

وحذر تشاو الولايات المتحدة من أن "اللعب بالنار بقوى الاستقلال التايوانية سوف ينتهي إلى حرقها هي نفسها".

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949 ولكن الصين تعتبر هذه الجزيرة الديمقراطية، ذاتية الحكم، جزءا من أراضيها.

وشكرت تايوان الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن على دعوتها إلى قمة حول الديموقراطية، معتبرةً أن الحدث سيتيح للجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بإظهار مؤهّلاتها على المستوى الدولي.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في تصريح للصحافيين "من خلال هذه القمة، يمكن لتايوان أن تتشارك قصة نجاحها في الديموقراطية".

الصين تايوان الحكومة الأمريكية الديمقراطية توتر العلاقات مع الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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