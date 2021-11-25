عميد ألسن عين شمس تستقبل لجنة ضمان الجودة لتقييم برامجها

استقبلت الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، زيارة مركز ضمان الجودة والاعتماد برئاسة الدكتور رشا خافجي مدير المركز، الدكتور شاكر رزق، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس وأعضاء فريق الدعم الفني عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هند أسعد، مدير وحدة الجودة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس من رؤساء الأقسام العلمية، في أول أيام زيارة الدعم الفني للكلية، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، لمراجعة برامج اللغة العربية وأدابها، واللغة الإيطالية وآدابها، واللغة التشيكية وأدابها، وبرنامج اللغة الصينية وآدابها وبرنامج الترجمة المتخصصة باللغة الصينية بنظام الساعات المعتمدة.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن الزيارة تأتى فى ضوء دعم الكلية و تطوير برامجها التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة فى مجال التعليم الجامعي، مؤكدة أن الكلية تسعى إلى إعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل؛ لسيمًا وأننا أصبحنا اليوم أمام مفترق الطرق ليس فقط لتحقيق الجودة التعليمية وإنما تحقيق التميز فى المستوى التعليمي للخريجين.

وتابعت حديثها مشيرة إلى الإنجازات التي حققتها إدارة الكلية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة خلال الفترة القصيرة الماضية من إنشاء وتطوير قاعات الساعات المعتمدة لتصل إلى 19 قاعة مزودين بأحدث التقنيات الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في التعليم، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجه تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم مراعاة أن تكون القاعة مقسمة على مساحة 50 متر مسطح تقريبًا بإجمالى 950 متر تسع كل قاعة 22 طالب فقط بإجمالى 420 طالب فى ظروف الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن إدارة الكلية قامت بتفعيل ثلاثة برامج جديدة هذا العام وهي: إيطالي، ألماني، إسباني، بهدف فتح مجالات تعليمية أوسع للطلاب الراغبين في الدراسات المتخصصة فى الترجمة بتلك اللغات في سوق العمل، وتم تسكين الطلاب بهم.

كذلك تم الانتهاء من تسكين البرامج الجديدة للدراسات العليا الخاصة بطلاب الساعات المعتمدة.

وأشارت إلى إحلال وتجديد قاعات الاختبارات الالكترونية على أعلى مستوى تتسع لعدد 759 طالب وتزويدها بالتجهيزات اللازمة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وأوضحت أنه تم بالفعل إجراء إختبارات الكترونية تجريبية على نظام ريمارك وكوريكت، وإعداد بنوك الأسئلة اللازمة على أن يتم تفعيل الامتحانات الالكترونية لطلاب الساعات المعتمدة فى اقرب وقت.

وأكدت أنه تم التفاق مع مؤسسة اليابان لعقد امتحان إجادة اللغة اليابانية يوم 5 ديسمبر القادم، وأكدت أنه جارى عمل اللازم للحصول على رخصة اختبارات الالكترونية للغة الروسية، الألمانية، الصينية.

وتابعت حديثها مشيرة إلى تطوير البنية التحتية للكلية في مختلف مبانيها، حيث شهدت مبانى الكلية عمليات إحلال وتجديد شاملة بداية من وسائل تصريف مياه الأمطار فوق أسطح المباني وجراج الكلية وإحلال عدد 10 دورات مياه بالدور الأرضي والجراج، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد لمحولات الكهرباء بالكلية.