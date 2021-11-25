«الإحصاء»: 35.7% زيادة فى الصادرات المصرية لدول السوق العربية المشتركة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول السوق العربية المشتركة إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 473.5 مليون دولار.

وجاءت صادرات مصر إلى ليبيا فى المرتبة الأولى بين دول السوق العربية المشتركة والتى ارتفعت لـ 612 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 389.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 222.5 مليون دولار، يليها صادرات مصر إلى الأردن بقيمة 480.9 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 367.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 113.7 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى العراق لـ 336.8 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 268.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 68.5 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات اليمن لـ 235.3 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 216.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 18.7 مليون دولار.

وسجلت الصادرات إلى سوريا 216.1 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 178.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 37.6 مليون دولار، كما سجلت الصادرات إلى موريتانيا الإسلامية 24.3 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 12 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.2 مليون دولار.