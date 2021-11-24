نجاة سيدة ونجلها من الموت فى حادث مرورى أعلى محور روض الفرج

أصيبت سيدة وطفلها عقب اصطدام سيارة كانت تقودها أعلى محور روض الفرج بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن إصابتها وتهشم السيارة.

تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى محور روض الفرج بعد بوابة تحصيل الرسوم الثانية، في الاتجاه المؤدي لطريق الإسكندرية الصحراوي ومدينة الشيخ زايد.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي سوداء اللون تقودها سيدة، بالحاجز الخرساني، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يدها.

أسفر الحادث، عن إصابة السيدة بعدة كسور، ونجا طفلها بأعجوبة، وتهشم النصف الأمامي للسيارة بالكامل، وتحطم جزء من الحاجز الخرساني، وقامت سيارة إسعاف بنقل المصابة للمستشفى لتلقي العلاج، ورفع ونش المرور السيارة من على الطريق.

كشفت التحريات أنه أثناء سيره بسيارته أعلى محور روض الفرج، شاهد سيارة ملاكي تنحرف تجاه سيارة أخرى تسير بجوارها تقودها سيدة، والتي انحرفت بشكل مفاجئ خوفًا من اصطدام السيارة بها.

حملات الإدارة العامة للمرور

ووجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5064 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات المضبوطة: 1469 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 149 مخالفة السير بدون تراخيص، 46 مخالفات موقف عشوائي، 2 مخالفة لشروط التراخيص، 7 دراجة نارية مخالفة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.