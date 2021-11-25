الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-11-2021 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد  "الدستور" اليوم الخميس،  25 نوفمبر 2021  سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة فى السوق المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس  25-11-2021

وشهد سعر الريال السعودي فى البنك المركزي استقرارا، اليوم الخميس، حيث سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،  كما استقر الريال السعودي فى البنك الأهلي 4.18 للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك القاهرة  نحو 4.08 للشراء، و 4.20 للبيع، وفي بنك مصر استقر الريال السعودي، وسجل 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 

وسجل سعر الريال فىيبنك بلوم 4.17 للشراء، و4.20 للبيع، كما شهد سعر الريال السعودي استقرارا فى بنك HSBC  وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع، وفى بنك البركة 4.08 للشراء، 4.20 للبيع.
 

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية، فقد انخفض إلى  4.15 جنيه للشراء، و استقر عند 4.19 جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودي فى بنك كريدي أجريكول 

واستقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس


وشهد سعر الريال السعودي استقرارا في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الاقتصاد السعودي 

شهدت أسواق النفط السعودية، اليوم، تحقيق قفزة فى المبيعات متأثرة باستقرار النفط العالمية والسعودية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على النفط.

 

سوق الأسهم السعودية 

شهدت أسواق الأسهم السعودية ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي بعد سلسة من الانخفاضات استمرت لعدة جلسات متتالية 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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