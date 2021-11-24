تجديد حبس خادمة وحارس عقار لاتهامهما بسرقة شقة أجنبي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، حبس حارس عقار وخادمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة “أجنبي” أثناء سفره خارج مصر، وطالبت النيابة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.