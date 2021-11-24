الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه الفيوم يناقش مجهودات نشر الوعى المائي والبيئي داخل المدارس

رئيس مياه الفيوم
رئيس مياه الفيوم يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم

ترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع “صحتهم مستقبلهم” الممول من منظمة اليونيسيف والمنفذ بـ١٥٠ مدرسة بأربع إدارات تعليمية داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور إيهاب جبريل مدير الاصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف، والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بالمنظمة، والدكتور عماد بليدى مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، وعبدالعزيز وهبه مدير إدارة شرق الفيوم، والدكتور حمدى عبده مدير إدارة إطسا التعليمية، والدكتور محمود هيبة مدير إدارة يوسف الصديق، ومحمود عبدالحميد رئيس القطاع المالى، وأمل بعيزق مدير عام العلاقات العامة بالتربية والتعليم وهالة أمين مدير التربية البيئية والسكنية و رامى نادى عضو مجلس إدارة الشركة و عماد بطران مدير الحسابات وآمال عبدالعزيز مدير عام العلاقات العامة وفريق عمل إدارة التوعية والإعلام.

وناقش الاجتماع المجهودات المبذولة داخل المدارس لنشر الوعى المائى والبيئي والصحى بالتعاون مع الجهات الشريكة والممولة لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعه والمحاور الرئيسية للمشروع من ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والأكل الصحى والنظافة الشخصية والنظافة العامه منذ بداية توقيع البروتوكول بين الشركة والتربية والتعليم حتى الآن.

كما استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه داخل ١٥٠ مدرسة بإدارات اطسا وشرق وغرب من تدريب لـ ٧٥٠ معلما ومشرفا نشاط على رسائل المشروع لخلق كوادر تقوم بتوصيل الرسائل التوعوية داخل الفصول وتزويد المدارس بخامات وأدوات تضمن تفعيل دور العمل الطلابى بجانب تزويد التربية والتعليم بأدوات ومواد مطهرة ومعقمة من كلور وكحول وماكينات رش محموله على الظهر وماكينات رش صغيرة يدوية من أجل تعقيم المدارس ضد وباء كورونا المستجد. 

كما تم عمل صيانة خفيفة لدورات المياه داخل ٥٤ مدرسة وتركيب نحو ١٢٨٤ قطعة موفرة للحنفيات من أجل الحفاظ على المياه من الاهدار لـ ٧٠ مدرسة، وتنفيذ مسابقة للتوعية برسائل المشروع الخمسة بين الثلاث إدارات وتم تكريم المدارس المتميزة وتسليمهم شهادات تقدير على مجهودهم كما تم توزيع شنطة مدرسية على خمسة طلاب من كل مدرسة حققت مراكز حتى المركز الخامس من كل إدارة.

وفى نهاية الاجتماع تمت مناقشة الخطة المستقبلية التي يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية فى نشر الوعى المائى، وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى جموع المجتمع وخاصة قرى حياة كريمة لتعريفهم بالمبادرة وهدفها وتعريف المواطن واطلاعه على المشروعات التى تنفذها الدولة.

رئيس مياه الفيوم يترأس اجتماع اللجنه التنسيقيه صحتهم مستقبلهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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