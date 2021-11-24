وزيرة التضامن توجه تنبيهًا للموظفين متعاطي المخدرات

دعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مرضى الإدمان، اليوم الأربعاء، إلى تقدم متعاطي الإدمان فى الجهاز الإداري للدولة للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المتعاطي الشهر المقبل، لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة .

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى بيان اليوم، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عليه الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل‪ .

وعن المشاكل المترتبة على الإدمان والتعاطي، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان انها تتمثل فى عدة عوامل وهى:-

1- الإخلال بوظائف العمل.

2- عدم القدرة على التركيز فى العمل.

3- طرد من العمل.

4- مشاكل مع رئيس العمل

5- ترك العمل

6-عدم الاستقرار فى العمل

7-ارتكاب انحرافات فى العمل.

8-ارتكاب مشاكل مع الزملاء.