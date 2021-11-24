الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تدرس فرض قيود على غير الملقحين ضد كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

تدرس الحكومة الايطالية فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، قد تشمل فرض قيود على غير الملقحين، ومن الممكن الموافقة عليها اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي اليوم لمناقشة تفاصيل تطبيق ما يطلق عليه " التصريح الأخضر السوبر"، ومتى سيدخل حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإجراءات سوف تسمح فقط لمن لديهم ما يثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا دخول أماكن مثل دور السينما والمسارح، وذلك وفقا لما قالته مصادر مطلعة على المباحثات.

وسوف تستمر القيود في السماح لغير الملقحين بدخول أماكن العمل بعد إثبات سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن تشديد إيطاليا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا سوف يكون الأحدث ضمن تشديد قيود في أنحاء القارة الأوروبية التي تواجه موجة أخرى من الاصابات بفيروس كورونا.

وتدفع الحكومات أيضا لاقناع المواطنين بالحصول على جرعات تعزيزية من اللقاح للوقاية من الفيروس. وقد قلصت إيطاليا الفترة ما بين الحصول على جرعات اللقاح والجرعة التعزيزية من ستة أشهر إلى خمسة فقط.

 كما أعلنت السويد اليوم أنها سوف تقدم جرعة ثالثة لجميع البالغين، بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعات الأولى.

وعلى الرغم من أن إيطاليا لا تسجل زيادة حادة في حالات الاصابة مثل بعض الدول، فإنها تسجل زيادة مستدامة في حالات الإصابة والوفيات.

وعلي صعيد اخر.. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 83 وفاة و10047 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 133330، فيما عدد الإصابات 4.9 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 70 وفاة و6404 إصابات بالفيروس. 

وتعبر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا هي الثانية في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

فيروس كورونا إيطاليا الملقحين ضد كورونا روما الحكومة الإيطالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

ادعاءات وأجهزة رقابية تتولى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة التغذية المدرسية

«عبدالغفار»: الموافقة على استخدام الجرعة الثالثة ضد كورونا لـ4 فئات

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

«التأمين الصحى الشامل»: بدء المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الثانية فى يونيو

مجلس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟