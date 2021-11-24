الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا والاضطراب العقلي .. هل يقتل الفيروس مرضى الفصام في الشخصية؟

الانفصام وكورونا
الانفصام وكورونا

توصلت دراسة جديدة إلى أن الإصابة باضطراب عقلي يمكن أن تزيد من خطر وفاة الشخص بسبب فيروس كورونا.
 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان إصابة الأشخاص الذين يعانون من انفصام الشخصية أو اضطرابات المزاج بالفيروس تزداد بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف ، بسبب العزلة الاجتماعية.
 

ووجد باحثون من جامعة تكساس أن الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية معرضون للوفاة بكورونا بنحو 4  مرات أكثر من عامة الناس.
 

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة وجدت أن أولئك الذين يعانون من القلق أو اضطرابات المزاج أكثر عرضة للوفاة من الفيروس بـ 3 مرات تقريبًا مثل الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالات.
 

واوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية يصابون أيضًا بفيروس كورونا بمعدلات أقل ، وهو ما يعتقد الباحثون أنه نتيجة للعزلة الاجتماعية المرتبطة بهذه الحالات.
 

وجمع الباحثون ، الذين نشروا نتائجهم يوم الثلاثاء في جاما نيتورك اوبن، بيانات من 2.5 مليون أمريكي، ومن بين تلك المجموعة ، كان هناك 3350 مصابا بالفصام ، وتم تشخيص 26610 باضطراب مزاجي ، و 18550 مصابا بالقلق.
 

وقارنوا معدلات الإصابة والوفيات بين المجموعات بمعدلات عامة السكان،فوجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الفصام واضطرابات المزاج معرضون لخطر الإصابة بالعدوى من كورونا، حيث تقل احتمالية الإصابة بالفيروس بنسبة 10 بالمائة.
كتب فريق البحث: "قد تتأثر هذه المعدلات بالتعرض المحدود للفيروس ومتغيراته بسبب العزلة الاجتماعية".
 

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك ، وجد بأن الأشخاص الذين يعانون من القلق لديهم خطر متزايد للإصابة بالفيروس بنسبة خمسة بالمائة ، مقارنةً بعامة السكان.

وقام الباحثون بتعديل البيانات بناءً على احتمالية وفاة المرضى من كورونا بسبب عوامل لا علاقة لها باضطرابهم العقلي ، مثل أعمارهم أو الحالات الصحية التي يعانون منها.

كورونا انفصام أشخاص صحية اضطرابات معدلات مصاب الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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