الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبرز استعدادات تعليم كفر الشيخ لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وأكد  محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هذه الفترة فترة حصاد، موجهًا بمراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وتحري الدقة في التصحيح، مؤكدًا على حرصه الكامل على مصلحة ابنائنا الطلاب، مشددًا على توفير البيئة المناسبة لهم لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قرر أن يكون هناك كنترولاً موحدًا على مستوى المحافظة هذا العام، لينال كل طالب حقه، وسيتم تفريغ مقدري الدرجات، لعدم ارهاقهم، موجهًا بعمل حصر شامل لأعداد كل العاملين بكل إدارة، مشددًا على استمرار متابعة المدارس، متابعة فعالة  للمساهمة الفعالة والإيجابية في حل أي مشكلة وإزالة أية عقبات داخل المدارس.

وأوضح وكيل التعليم مقومات اختيار المدارس للجودة وأولها الفاعلية التعليمية، مؤكدًا أن الجميع يعمل تحت مظلة التربية والتعليم في اختيار المدارس موجهًا بمشاركة إدارة التخطيط واللامركزية والموازنة وتفعيل الانترنت في كل المدارس فالجودة هي عنوان المديرية، موجهًا الشكر لكل المشاركين في الاجتماع على جهدهم.

التعليم كفر الشيخ امتحانات اجتماع الفصل الدراسي

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وائل لطفي

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