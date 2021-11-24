لمواجهة آثار المناخ.. مشروع لحماية الساحل الشمالي ودمياط الجديدة

تفقد المهندس أكمل بديع، مدير عام حماية الشواطئ بشرق الدلتا، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع حماية المناطق المنخفضة بمنطقة مصرف السنانية بمدينة دمياط الجديدة، للحفاظ على المناطق السكنية والسياحية والطرق.

كما تفقد مدير عام حماية الشواطئ، الأعمال الحالية، التي تتضمن أعمال التسوية ووضع الحجارة والدمك، لحماية المنطقة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وعوامل النحر والتعرية للشواطئ.

وأوضح المهندس أكمل بديع، مدير عام حماية الشواطئ، أن تنفيذ الأعمال يأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، والحد من الآثار السلبية ومنها عوامل النحر وارتفاع درجات الحرارة، وضمن خطة حماية السواحل الشمالية للمحافظات.

بالإضافة إلى ما سبق، أشار مدير عام حماية الشواطئ لـ"الدستور"، إلى أن المشروعات المنفذة تستهدف تأمين المنشآت والمناطق السكنية والسياحية، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية، بمنطقة الساحل الشمالي ودمياط.

وتسعى وزارة الموارد المائية والري، من خلال تنفيذ المشروع لمواجهة التغير المناخي الذي زادت معدلاته خلال الفترة الحالية ، وزيادة في التقلبات المناخية الحادة، والتخوفات من غرق بعض المدن المصرية على السواحل الشمالية.

ويأتى ذلك ضمن تنفيذ أعمال حماية الأراضي المنخفضة، بالمشاركة مع مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر.