رئيس مياه أسيوط يتابع أداء محطة الزرابي الارتوازي بعد تجديد بئرين

تفقد اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محطة الزرابي الارتوازي بقرية الزرابي بمركز أبوتيج ضمن متابعة المشروعات المنفذة والأداء الخدمي للشركة مع الجمهور، ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “تطوير قرى الريف المصري”.

محطة الزرابي الإرتوازي

وتابع "درة" أثناء خطة المرور التي قام بها وبرفقته عدد من مهندسي الشركة محطة الزرابي الارتوازي بقرية الزرابي ــ مركز أبوتيج، والتى تم عمل إحلال وتجديد لعدد 2 بئر إرتوازي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة المحطة، لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين، باعتبار أن تحسين الخدمة المقدمة والسعي لنيل رضا المواطنين أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها.

محطة الزرابي الإرتوازي

وأوضح "درة " أن المحطة تضم عدد 6 آبار ارتوازيه وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 7000 م3/يوم لخدمة قرية الزرابي بالكامل بالإضافة إلى تغذيتها من محطة أبوتيج المرشحة.

محطة الزرابي الإرتوازي

وأوضح رئيس الشركة تنظم أنشطة توعوية لطلاب المدارس استكمالًا للخطة التوعوية الموضوعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والموجهة لطلاب المدارس بمختلف أعمارهم ليكونوا سفراء للمياه في البيئات المحيطة بهم موجهة لطلاب المدارس والجامعات، فضلاً عن تعاون رجال الدين لتقديم الخطب والعظات في الكنائس والمساجد حول تحذير الأديان السماوية من إهدار المياه أو سوء استخدامها ودعوتها للحفاظ على هذا المورد الطبيعي الذي وهبه الله إلى جميع الكائنات الحية من أجل استمرار الحياة.

محطة الزرابي الإرتوازي

وأشار "درة" أن الفريق التوعوي تفاعل مع طلاب المدارس ومن بينهم مدرسة بني مر الإعدادية بنات مركز الفتح والذي بدأ لقائه بالطلاب بتقديم فكرة عامة للطالبات حول وأهم الإجراءات التي تتخذها الشركة لتنقية المياه والمراحل التى تمر بها المياه من بداية سحبها من نهر النيل مرورًا ببيارات العكرة والمروقات والمرشحات والخزانات الأرضية حتى يتم ضخها في الشبكات المغذية لمختلف المناطق.

محطة الزرابي الإرتوازي

كما قدم الفريق التوعوية مسرحية هادفة عن ضرورة الحفاظ على المياه للطالبات من خلال مسرح العرائس تحت شعار "نقطة مياه تساوي حياة" شاركت الطالبات في العرض المسرحي الذي قدمه فريق التوعية بالشركة لغرس فكرة حيوية من خلال شيء محبب لديهم فيكن أكثر بقاءً في نفوسهم.

محطة الزرابي الإرتوازي

أنهى الفريق التوعوي أنشطته التوعوية مع الطالبات بتوزيع الهدايا والبروشورات التوعوية، وتقدمت إدارة المدرسة بالفكر للفريق التوعوي وتقدموا بشهادة شكر وتقدير لفريق التوعية على ما قدموا من جهد لإسعاد الطالبات وغرس قيمة جوهرية لسفراء المياه مما يضمن بقاؤها للأجيال القادمة.