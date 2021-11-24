السيطرة على حريق ورشة بجوار مستشفى خاص في كرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة ملاصقة لمستشفى خاص بشارع الرشاح بدائرة مركز شرطة كرداسة.

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل ورشة بشارع الرشاح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مستشفى خاص مجاور، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.