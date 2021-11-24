وزير الدفاع يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء، وذلك وفقًا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة العمل التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، وأدار حوارًا مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول؛ للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما أعرب عن سعادته بتفهم كل عناصر المنظومة لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأثنى على منظومة التدريب التي يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء.

كما عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاءً مع رجال الجيش الثاني الميداني في إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين بكل المناطق العسكرية والجيوش الميدانية، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، قائد الجيش الثاني الميداني، أكد خلالها على الدعم إلى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني، فضلًا عن متابعتها المستمرة لكل المهام العملياتية والأنشطة التدريبية التي تنفذ بنطاق الجيش.

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدمونه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكل مدن وقرى شمال سيناء.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لكل أبناء سيناء.

كما أعرب عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار، وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليًا وإقليميًا وعالميًا، مطالبهم بضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

كما كرم القائد العام للقوات المسلحة، عددا من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفان وإخلاص، وحضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.