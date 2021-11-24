الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد نقله للإسماعيلية.. حملة شعبية لعودة تمثال دليسيبس إلي بورسعيد

تمثال دليسيبس إلي
تمثال دليسيبس إلي بورسعيد

شن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة بورسعيد حملة شعبية للمطالبة بعودة تمثال دليسيبس إلي المحافظة، وذلك بعد نقله إلى محافظة الإسماعيلية.

وكان قد تم نقل تمثال ديليسبس إلى المتحف العالمي لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، قادمًا من محافظة بورسعيد، بعد جدل طال نحو 4 عقود حول إمكانية إعادة التمثال إلي قاعدته الحجرية عند المدخل الشمالي لقناة السويس بشارع فلسطين نطاق حي الشرق.

وبعد مرور ما يقرب من عام على نقل تمثال ديليسبس من بورسعيد إلي الإسماعيلية وتحرك أكثر من جهة لعودة التمثال مرة أخرى،  ناشد آلاف المستخدمين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتدخل لعودة التمثال إلى محافظة بورسعيد مرة أخرى، والحفاظ عليه كأثر يخص محافظة بورسعيد، وأكدوا أن التاريخ لا يزيف.

وطالب كذلك المستخدمين الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالتدخل لعوده التمثال واستغلاله سياحيًا، من أجل وضع بورسعيد على الخريطة السياحية، وأكدوا أن المحافظة في حاجة لاستغلال الطفرة السياحية الحالية خاصة السياحة الداخلية، وسياحة اليوم الواحد، من أجل تحقيق مكتسبات للشعب البورسعيدي، مؤكدين على ضرورة استغلال التمثال في الترويج للسياحة الخارجية.

حملة شعبية لعودة تمثال دليسيبس إلي بورسعيد
حملة شعبية لعودة تمثال دليسيبس إلي بورسعيد
حملة شعبية لعودة تمثال دليسيبس إلي بورسعيد
حملة شعبية لعودة تمثال دليسيبس إلي بورسعيد
حملة شعبية لعودة تمثال دليسيبس إلي بورسعيد
حملة شعبية لعودة تمثال دليسيبس إلي بورسعيد
حملة اليوم فيس بوك الداخلية اجتماع مواقع التواصل سياحة

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