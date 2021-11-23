براتب 1750 جنيها.. فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى جمعيات رجال الأعمال بالمنوفية، وبراتب يتراوح من 1500 إلى 1750 جنيهًا، بالإضافة إلى حافز يحدد بحسب المؤهل.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالجمعية، 60 أخصائي خدمات مالية فردي، وجماعي، مراقب كاميرات، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظيفة عن متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك من الجنسين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01285544389، أو 2080227، أو 2020278، والتواصل مع المدير المسئول خالد سعد، أو التوجه لمقر الجمعية في المنوفية، البناتون، أعلى مطعم شهية، شارع عاطف السادات، بجوار مسجد العطار، أبراج بشاير الخير، البرج الثاني، الدور الأول.

نشرة التوظيف النصف شهرية

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

رابط التقديم:

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.