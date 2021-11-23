الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد عزب: ترميم مبنى مكتبة الإسكندرية يتكلف 20 مليون جنيه سنوياً

محاضرة العمارة الإسلامية
محاضرة العمارة الإسلامية

قال الدكتور خالد عزب، مدير إدارة المشروعات فى مكتبة الإسكندرية السابق، إن ترميم وصيانة مبنى مكتبة الإسكندرية سنوياً يتكلف 20 مليون جنيه نظراً لكون مبنى المكتبة من المباني المعقدة التى تحتاج إلى صيانة ومتابعة دورية.

وأضاف "عزب" خلال محاضرة "العمارة الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بمنتدى الاستقلال للبحوث والاستشارات، أن العمر الافتراضى لأى مبنى معماري 200 سنة، وأنه فى حال عدم إجراء الصيانة والمتابعة الدورية له يقل عمره الافتراضى الى النصف أى 100 سنة.

ووفق الدكتور جمال زهران رئيس مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: "لقد أثرت العمارة الإسلامية في الشرق والغرب، ولم تزل الآثار الإسلامية علامة مضيئة على رقي المسلمين وتقدمهم، ومن المهم أن يناقش هذا الموضوع أحد نوابغ هذا التخصص".

وصرح الشاعر أحمد سراج مدير المنتدى بأن "من مهام التنوير الأساسية الإشارة إلى منجزات الأسلاف، ومحاورتها بما يصنع جسرًا بين الماضي والحاضر، ويسمح لنا ببناء مستقبل أفضل لا قطيعة فيه مع منجز بشري لأنه قديم الزمن، أو بعيد المكان، وأثق بأن الدكتور خالد عزب والتنويريون الحقيقيون لديهم القدرة على أداء هذه المهمة".

أما عن منتدى الاستقلال فهو نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور  منها نصوص لافتة، ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا. وأدباء عرب: ويستضيف كتابًا من مختلف الأقطار العربية. والمبدع أولًا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.. وعلامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة، وشهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى الشاعر والكاتب أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والدراسات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

الدكتور خالد عزب أحداث مكتبة الاسكندرية العمارة الإسلامية فعاليات منتدى الاستقلال الثقافي الدكتور جمال زهران

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وائل لطفي

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