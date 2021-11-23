قيادات الأزهر يفتتحون المركز الدولى للتعريب والترجمة والنشر

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مركز جامعة الأزهر الدولي للتعريب والترجمة والنشر بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، في إطار النشاط العلمي والثقافي الكبير الذي تشهده الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

ومن جانبه، قال المحرصاوي إن افتتاح المركز يُعد امتدادًا لرسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805م، وبدأ في تأثيث النهضة العلمية الحديثة كانت بدايتها من رحاب الأزهر الشريف آنذاك، حيث تم اختيار مجموعة من أبناء الأزهر الشريف وقام بابتعاثهم إلى أوروبا، وكان على رأس هؤلاء المبعوثين رفاعة الطهطاوي، الذي عاد بعد ذلك من فرنسا ليقوم بتأسيس مدرسة الألسن، لافتًا إلى أن ما نحن بصدده اليوم يؤكد دائمًا على أن جامعة الأزهر كانت وما زالت وستظل منارة علمية يقصدها القاصي والداني من مختلف دول العالم.

خدمات للطلاب بـ 15 لغة



ويقدم مركز جامعة الأزهر للتعريب والترجمة والنشر بجامعة الأزهر خدماته للباحثين في جامعة الأزهر ومختلف الجامعات المصرية، إضافة لتقديم خدماته للطلاب والطالبات بمختلف الكليات، بـ15 لغة.

يذكر أنه كان في استقبال رئيس الجامعة وقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور أيمن الأعصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن فودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية، والدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام، والدكتور محمد برس المستشار المالي لرئيس الجامعة، ومدير عام مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، إضافة إلى لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بكلية اللغات والترجمة.