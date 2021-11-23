السيسى: مصر تسعى لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعيًا نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها على طريق تنفيذ أجندة التنمية في إفريقيا 2063.



كما أعرب الرئيس عن سعي مصر لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة ويلبي تطلعات شعوبها، خاصةً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الإفريقية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية الجديدة مع شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا).

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، لا سيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

بدورها، أكدت سكرتير عام الكوميسا شيليشي كابويبوي، أهمية مصر وثقلها في القارة الإفريقية، خاصةً في ضوء كونها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الإفريقي المشترك، معربةً عن تفاؤلها بالرئاسة المصرية للكوميسا لتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063، لا سيما في ظل ما يتمتع به الرئيس من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الإفريقية، ومشددةً على دعم السكرتارية للرئيس في مهمة قيادة دفة العمل الجماعي بالمنظمة، أخذًا في الاعتبار البصمة المصرية الملحوظة في إطار دعم خطط التكامل الاقتصادي بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص، والحرص المصري على تحقيق طفرة إيجابية في هذا المجال، خاصةً خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية للكوميسا، بما فيها تعزيز قدرة دول المنظمة على الصمود أمام جائحة كورونا وأية تحديات مماثلة مستقبلًا، فضلًا عن تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط بشكل جماعي، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وكذلك الاعتماد على تقنيات إنتاجية أكثر استدامة في ضوء استضافة مصر للدورة القادمة من مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

كما تم التباحث بشأن سبل تعظيم الاستفادة داخل الكوميسا من دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، أخذًا في الاعتبار أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة (الكوميسا، وسادك "دول جنوب القارة"، وجماعة شرق إفريقيا) التي تم إطلاقها بشرم الشيخ في يونيو 2015، والتي تشكل أساسًا مهمًا للإطار الجامع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي أطلقت مصر أيضًا مرحلتها التنفيذية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019.

وقد تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية اتخاذ القرار عن طريق الرئاسة المصرية للكوميسا والاستفادة من الدور التنسيقي للسكرتارية في هذا الخصوص، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.