منه شلبي تتصدر الترند.. كل ما تريد معرفته عن جائزة الإيمي

تصدرت الفنانة منة شلبي ترند جوجل، الثلاثاء بعد مشاركتها في حفل توزيع جوائز International Emmy Awards، وذلك بعدما ترشحت للفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي أُنتج العام الماضي، لتعتبر بذلك أول ممثلة مصرية أو عربية تترشح للجائزة واحتفى بها زملائها في الفن وأيضا رواد مواقع التواصل.

"الدستور" ترصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن جائزة الإيمي.

- هى جائزة أمريكية أنشئت 1949، وتمنح للإنتاج التليفزيوني من مسلسلات وبرامج تلفزيونية مختلفة

- أول من تسلم الجائزة في أول حفل ليدخل التاريخ كانت مقدمة البرامج والشخصية التلفزيونية الشهيرة وقتها شيرلي دينسديل.

-تعادل الجّائزة "الأوسكار" التي غالبًا ما تقتصر على السينما

- جائزة الإيمي الدولية مخصصة للأعمال الناطقة بغير اللغة الإنجليزية

-الفئات التي تنافس على جائزة الإيمي الدولية هم: أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل عمل وثائقي، أفضل مسلسل قصير، أفضل مسلسل درامي وكوميدي، أفضل فيلم تلفزيوني

- تتخذ جائزة الإيمي شكل سيدة ترفع يديها لأعلى ممسكة بمدارات بناء الذرة وترمز المرأة للجمال والفن والخيال بينما تُمثل الذرة الطابع العملي للإنتاج التلفزيوني.

- يتم تقديم جوائز إيمي من قبل الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التليفزيونية،

- يحق لأعضاء الأكاديمية فقط التصويت على الجوائز، ويصوت الأعضاء فقط ضمن اختصاصهم - الممثلين الذين يصوتون للممثلين، والكتاب للكتاب، وما إلى ذلك.

- يتم ترشيح الأعمال على لجان الترشيح ومن ثم يختار كل فرد من اللجنة الأعمال المفضلة لديه ويتم اختيار العشرة الأوائل من كل فئة ويتم عرضهم على لجان من المشاهدين العاديين يقومون بتقييم الأعمال من 1 الى 10

- يتم تجميع آراء النقاد والجمهور بنسبة 50% لكل منهما حتى يتم ترتيب الأفضل في كل فئة.