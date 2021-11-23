تنظيم مسابقة لاختيار أفضل وحدة ذات طابع خاص بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تنظيم مسابقة لاختيار أفضل وحدة ذات طابع خاص بالجامعة مع تشكيل لجنة تحكيم لمتابعة تلك المسابقة واختيار الأفضل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف علي الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص.

وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الرحمن برعي المنسق العام للجنة العليا للإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص، والمستشار المالي، وأعضاء اللجنة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اختيار أفضل وحدة سوف يستند على عدد من الأسس والمقومات منها، الربح الذي أدخلته الوحدة للجامعة، ومدى النمو والطفرة التي استطاعت الوحدة تحقيقها من خلال أعضائها وجهدهم المبذول في الارتقاء وتطوير سير العمل وزيادة الإنتاجية، ومدى انتظام أعضاء الوحدة في حضور الجلسات والاجتماعات داخل الكلية. كما سيتم عمل حصر شامل للوحدات المكررة والتي تتشابه في أهدافها.

كما ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة حيث تم مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الإنتاجية، واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً عن احتياجات تشغيل مطبخ ومطعم دار الضيافة، وناقش أسعار بعض السلع التي تباع داخل المركز، كما تمت الموافقة على تركيب ماكينات للمشروبات الساخنة بالكافتيريات، وتشكيل لجنة لتنفيذ تشغيل كافتيريات مدينة الطالبات، ومجمع التعليم الصناعي، وكلية الهندسة، وكلية علوم الملاحة.