وزير الصحة الألماني: التطعيم الإجباري لن يحل المشكلة الخطيرة لكورونا

أعرب ينس شبان، وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا، عن اعتقاده بأن النقاش الدائر حول تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا لن يؤدي في الوقت الراهن إلى الهدف المنشود منه وكسر الموجة الحالية للوباء.

وفي تصريحات لمحطة إذاعة "دويتشلاند فونك"، قال الوزير الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء إن هذا النقاش " لن يحل مشكلتنا الخطيرة الراهنة".

وأضاف شبان:" لن نكسر هذه الموجة عن طريق تطعيم إلزامي سيأتي تأثيره بعد فوات الأوان، إننا يجب علينا أن نقلل المخالطات الآن وأن نتحرك على نحو حاسم على مستوى الدولة، ولهذا السبب لست أدري إن كانت كل هذه القوة التي لدينا في هذا النقاش مركزة على نحو صحيح في اللحظة الراهنة".

يذكر أن العديد من حكام الولايات الألمانية أعربوا مؤخرا عن تأييدهم لتطبيق مثل هذا التطعيم الإجباري. غير أن شبان أبدى تشككه حيال هذه الخطوة.

وقال شبان إن التطعيم الإجباري لا يمثل قضية قانونية، فحسب بل إنه يمثل أيضا قضية العلاقة بين الدولة والمواطن، " فهي قضية حرية ومسؤولية" مشيرا إلى أن هناك بالإضافة إلى ذلك أسئلة مفتوحة تتعلق بكيفية تنفيذ هذه الخطوة.

وفي الوقت نفسه، أعرب شبان عن اعتقاده بأن مسألة أخذ التطعيم تمثل مسؤولية أخلاقية ومجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سجلت رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم، حيث سجل معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض معدل إصابة لمدة سبعة أيام بلغ 399.8 إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف شخص.

ويمثل ذلك زيادة مقارنة بمعدل الإصابة الذي بلغ 386.5 إصابة يوم الاثنين و312.4 إصابة في اليوم السابق.

وفي تطور جديد، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى ألمانيا بسبب الانتشار الهائل الحالي لفيروس كورونا .

وارتبطت نصيحة وزارة الخارجية الأمريكية من المستوى الرابع ذات الصلة بـ "عدم السفر" بتقييم جديد للوضع من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.