الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تسمم 50 طالبا» يوقف صرف الوجبات المدرسية في قنا

تلاميذ
تلاميذ

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس قنا، لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية بوزارة الصحة والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، وذلك على خلفية إصابة 50 تلميذ وتلميذة صباح اليوم الثلاثاء بمدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي بحالة اشتباه في تسمم تم على إثرها نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة "الطب الوقائي" والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدرسة لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، بالإضافة الي التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.

وأضاف الداودي أن الحالة الصحية للطلاب المصابين مستقرة ومطمئنة للغاية، وتم توفير كافة سبل الرعاية الصحية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم ،وجاري تشخيص اصابتهم بحالة تسمم من عدمه، مؤكدا خروج ٣٠ تلميذ وتلميذة من المستشفي بعد استقرار حالتهم الصحية وجاري الاطمئنان علي باقي الحالات، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة في حالة ثبوت عدم مطابقة الوجبة المدرسية للمواصفات القياسية حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

استقرار لجنة مستشفى ازمة وزارة الصحة تحقيق فحص الصحة قنا الابتدائية الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«فرض ضريبة التصرفات على العقارات بالقرى والنجوع».. الحكومة ترد

مرتضى منصور يعود للزمالك بعد انتهاء عمل «الجهة الإدارية»

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

محافظ قنا يقرر وقف الوجبات المدرسية بشكل مؤقت

مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

154 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الشاباك يفكك خلية للحركة: من يقود حماس داخل الضفة الغربية؟ وما أهدافها؟

«نفتالى بينيت»: إسرائيل لا يلزمها الاتفاق النووى ولن نكرر أخطاء 2015