محافظ بني سويف: موقف مشروعات حياة كريمة يسير بنسب ومعدلات التنفيذ المطلوبة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يسير الشكل المطلوب حسب الجدول الزمني المحدد، حيث أن نسب ومعدلات التنفيذ يتم متابعتها ميدانيا على مدار اليوم.

ولفت إلى تكليفاته لرؤساء المدن المعنيين ورؤساء القطاعات ذات الصلة بأهمية التواجد الميداني بشكل دائم ، والتنسيق مع منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على المستجدات أولا بأول، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز ومدينة ناصر،لمتابعة سير العمل في مشروعات"حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى"، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء مجمع بني عدي الزراعي والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 متر،وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلس القروي وتوابعه، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في مشروع إنشاء وحدة إسعاف بني عدي "نموذج كبير"بعدد 2 سيارة،والتي يتم إنشاؤها على مساحة 220 متراً للمبنى المكون من دور أرضى"استقبال و2 استراحة"بجانب جراج، ويشرف على تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير والإسكان،لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية لقرى الوحدة المحلية.

كما تابع محافظ بني سويف، أعمال توسعة مدرسة بني عدى المجمعة "1" التي تضم 14 فصلاً دراسياً، وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 5278 متر "منها 410 متر مساحة المبني، بتكلفة 5 ملايين و143 ألف جنيها، تضيف 18 فصلاً دراسيا ليصل إجمالي الفصول إلى 50 فصلاً ( 42 ابتدائي+8 رياض أطفال )، بجانب بعض المكونات الأخرى التي تشمل دورة مياه بنين وبنات، مدرسين، شبكات، مشاهدة، مجالات، مصادر، صالة متعددة الأغراض، أخصائي نفسي واجتماعي، كمبيوتر، ومن المقرر الانتهاء منها في غضون مارس القادم.

واختتم المحافظ زيارته بتفقد سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بقرية بني عدي، الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم بالوحدة المحلية، حيث يضم كل مجمع (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

رافق المحافظ خلال الزيارة:عضوا مجلس النواب(النائب عبد الحكيم مسعود، النائبة سهام بشاي)، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد ياسين مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمود صادق مدير مرفق إسعاف بني سويف وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ومنسقو مؤسسة حياة كريمة بمركز ناصر.