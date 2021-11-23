الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «نقل النواب» تناقش طلبي إحاطة للأعضاء

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة الأول مقدم من النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق "المناشي- الخطابة" لمسافة 40 متر بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة اليوم طلب إحاطة آخر مقدم من النائب خالد تامر طايع حول الحاجة إلى إنشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية، ضمن أعمال توسعة المحور بنطاق محافظة الجيزة أيضا.

وفي سياق آخر، تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان.

ويستهدف مشروع القانون وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات، وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضًا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.

كما يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

لجنة النقل والمواصلات النائب علاء عابد مجلس النواب طلبات الإحاطة النائب أحمد رمزي تنسيقية شباب الأحزاب

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