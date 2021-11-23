الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائى فى مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمى

الفنانة تيسير فهمي
الفنانة تيسير فهمي

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في  مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي، وربة منزل، متأثرين بإصابتهما في حريق نشب بمستشفى خاص بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة أثناء تلقيهما العلاج.

وطالبت النيابة باستعجال تقرير المعمل الجنائي، الخاص بمعاينة المبنى الذي شهد الحريق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أحد مسئولي المستشفى الذي تم التحفظ عليه، لبيان مدى وجود شبهة إهمال من عدمه، والاستماع لأقوال المصابين في الحريق.

وانتهى رجال المباحث من إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات، والتوصل لسبب اندلاع الحريق، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا بالتوصيلات الخاصة بجهاز طبي، وراء اندلاع النيران، دون وجود شبهة جنائية.

ويجري رجال المباحث تحريات لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة، والوقاية من الحرائق، ومراجعة التراخيص الخاصة بإدارة المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمستشفى خاص بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي، حيث كان يتلقى العلاج بالمستشفى، بالإضافة إلى مصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

شقيق الفنانة تيسير فهمي مصرع حادث ربة منزل العجوزة حريق المعمل الجنائي تقرير الحريق التلفيات حصر الخسائر

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