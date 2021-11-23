معلنًا تأييده لشيخ الأزهر.. إيهاب رمزي: التحول الجنسي دون ضرورة مرفوض

أعلن الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، تأييده واتفاقه التام مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورفضه لما أسماه بـ“هوس التحول الجنسي”، وأن التحول في الجنس دون ضرورة طبية هو انحراف واضح عن سنة الله في خلقه، وأن كل الأديان حذرت من الوقوع فيه، كما أن الفطرة البشرية ترفضه.

وطالب "رمزي" فى تصريح له اليوم، بضرورة منع هذه الظاهرة والتصدى لها، سواء لمن يريد أن يتحول جنسيًا أو للأطباء الذين يقومون بمثل هذه العمليات طالما لم تكن هناك ضرورة طبية، معلناً اتفاقه مع تأكيد الدكتور أحمد الطيب، فى أن ذلك الأمر ترفضه جميع الأديان السماوية .

ومن جانبه انتقد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، مساء الأحد، «هوس التحول الجنسي» دون ضرورة طبية، مؤكدا أنه «ترفضه كل الأديان».

قال خلال تدوينة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي «فيسبوك وتويتر»، باللغتين العربية والإنجليزية، تعليقًا على ما يسمى باليوم العالمي للمتحولين جنسيًا: “إن التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية”.

وأضاف الإمام الأكبر، أن الله خلق الإنسان وصوره في أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته سبحانه، مشدًدا على أن التحول الجنسي هو محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة.