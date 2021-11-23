ألمانيا تسجل 45326 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و430911 حالة بعد تسجيل 45326 إصابة جديدة.



وأفادت البيانات بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99433 بعد تسجيل 309 حالات جديدة.

وتلقى 67.9% من سكان ألمانيا ( 56.5 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرته بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

ووفقا للبيانات، تلقى 70.4 % من السكان في ألمانيا (ما يعادل 58.6 مليون نسمة) جرعة أولى، على الأقل، من اللقاحات المضادة لكورونا.

وبحسب البيانات، تلقى حتى الآن نحو 5.6 مليون شخص جرعة معززة من لقاح كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.