«جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة 8 متهمين فى قضية قتل بالبساتين.. اليوم
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 أشخاص لاتهامهم في قضية قتل عمد في منطقة البساتين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وشريف سلام وأمانة سر ممدوح غريب.
وكشف أمر الإحالة قيام متهمين وهم محمد حنفي وشهرته العجيلي، ومحمد عبدالوهاب وشهرته بوصة، وأحمد ناصر وشهرته إدارة، ومحمد شعبان وعبدالرحمن شعبان وشهرته بيدو، وعلي ناصر ومحمد زين وحنفي محمد ذ، بقتل المجني عليه جمال الصغير، مع سبق الإصرار والترصد وبباعث الانتقام، بأن بيتوا النية وصمموا على تحقيق المنية وأعدوا لهذا الغرض “مطواة وشوم وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علر الأشخاص” قاصدين مسكن المجني عليه متيقنين متدبرين ساعيين جاهدين لتحقيق مآربهم فتكالبوا عليه حتى اقتنصوه من ذوية وأصبح فريسة لضرباتهم القاتلة يستقبل الضربة تلو الأخرى حتى سدد له المتهم الأول طعنة نافذة بصدره.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم الخامس بضرب المجني عليه ضربه قاسية أسفل رأسه من الخلف حتى سقط أرضاً قاصدين من ذلك جميعاً قتله محدثين ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.