الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة 8 متهمين فى قضية قتل بالبساتين.. اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 أشخاص لاتهامهم في قضية قتل عمد  في  منطقة البساتين. 

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وشريف سلام وأمانة سر ممدوح غريب. 


وكشف أمر الإحالة قيام متهمين وهم محمد حنفي وشهرته العجيلي، ومحمد عبدالوهاب وشهرته بوصة، وأحمد ناصر وشهرته إدارة، ومحمد شعبان وعبدالرحمن شعبان وشهرته بيدو، وعلي ناصر ومحمد زين وحنفي محمد ذ، بقتل المجني عليه جمال الصغير، مع سبق الإصرار والترصد وبباعث الانتقام، بأن بيتوا النية وصمموا على تحقيق المنية وأعدوا لهذا الغرض “مطواة وشوم وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علر الأشخاص” قاصدين مسكن المجني عليه متيقنين متدبرين ساعيين جاهدين لتحقيق مآربهم فتكالبوا عليه حتى اقتنصوه من ذوية وأصبح فريسة لضرباتهم القاتلة يستقبل الضربة تلو الأخرى حتى سدد له المتهم الأول طعنة نافذة بصدره.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم الخامس بضرب المجني عليه ضربه قاسية أسفل رأسه من الخلف حتى سقط أرضاً قاصدين من ذلك جميعاً قتله محدثين ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

محكمة المستشار محمد فؤاد الشربيني جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين قتل البساتين

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23-11-2021

الفنانة اللبنانية قمر تعلن استقبال مولودتها الثانية بدون زواج

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء 23 -11 2021

الموت يفجع الفنان محمد منير

«الجمهورية»: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» تشجع الاقتصاد الرقمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير