«جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة 8 متهمين فى قضية قتل بالبساتين.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 أشخاص لاتهامهم في قضية قتل عمد في منطقة البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وشريف سلام وأمانة سر ممدوح غريب.



وكشف أمر الإحالة قيام متهمين وهم محمد حنفي وشهرته العجيلي، ومحمد عبدالوهاب وشهرته بوصة، وأحمد ناصر وشهرته إدارة، ومحمد شعبان وعبدالرحمن شعبان وشهرته بيدو، وعلي ناصر ومحمد زين وحنفي محمد ذ، بقتل المجني عليه جمال الصغير، مع سبق الإصرار والترصد وبباعث الانتقام، بأن بيتوا النية وصمموا على تحقيق المنية وأعدوا لهذا الغرض “مطواة وشوم وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علر الأشخاص” قاصدين مسكن المجني عليه متيقنين متدبرين ساعيين جاهدين لتحقيق مآربهم فتكالبوا عليه حتى اقتنصوه من ذوية وأصبح فريسة لضرباتهم القاتلة يستقبل الضربة تلو الأخرى حتى سدد له المتهم الأول طعنة نافذة بصدره.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم الخامس بضرب المجني عليه ضربه قاسية أسفل رأسه من الخلف حتى سقط أرضاً قاصدين من ذلك جميعاً قتله محدثين ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.