الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وفاة الرئيس الكورى الجنوبى الأسبق جون دو هوان عن 90 عاما

الرئيس الكورى الجنوبى
الرئيس الكورى الجنوبى الأسبق جون دو هوان

توفي الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق جون دو-هوان عن عمر يناهز 90 عاما اليوم الثلاثاء.
 

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الرئيس الأسبق الذي كان يعاني من مرض مزمن، توفي في حوالي الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، في منزله في حي يونهي بمنطقة سيودايمون في سول.
 

وحكم جون البلاد خلال الفترة من 1981إلى .1988

 

وعلى صعيد آخر، تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية لتنخفض دون مستوى الثلاثة آلاف إصابة،  لكن لا تزال المخاوف عالية من تجدد انتشار الفيروس قبل أشهر الشتاء وإعادة فتح المدارس بشكل كامل.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 2827 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2086 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 418252 ، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 24 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3298 وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

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