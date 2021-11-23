الصين: 19 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مقابل 38 في اليوم السابق.



وأفاد بيان من اللجنة بأن 5 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقابل سبع حالات في اليوم السابق.



وسجلت الصين 18 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وحتى يوم الاثنين، سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98524 حالة إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.