إجراءات عاجلة للتعامل مع تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات ميدانية موسعة على مدار اليوم، لمتابعة التعامل الفوري مع حالة الطقس السيء غير المتوقع وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدي بشر.

جولات محافظ الإسكندرية

وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي بالإسراع في أعمال تصريف تراكمات مياة الأمطار بشارع النقل والهندسة شرق الإسكندرية، وكذلك جميع المناطق التي شهدت تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة.

جولات محافظ الإسكندرية

وقال الشريف، إن مدينة الإسكندرية تعرضت منذ الصباح الباكر لتغيرات مناخية مفاجئة وموجة من الأمطار الغزيرة المتواصلة غير المتوقعة والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة المرورية وتجمع تراكمات مياه كبيرة وخاصة ببعض المناطق المنخفضة عن مستوى سطح الأرض.

وكشف محافظ الإسكندرية عن الإجراءات العاجلة والفورية التي تم اتخاذها للتعامل مع تعرض المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ غير المتوقعة، والتي جاء على رأسها:

جولات محافظ الإسكندرية

_رفع حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية.

_التنسيق مع كافة المديريات الخدمية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة كلا في موقعه.

جولات محافظ الإسكندرية

_توجيه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني كلاً في نطاقه لمتابعة السيطرة على الوضع ورصد حالة الشارع أول بأول.

_تعطيل الدراسة اليوم الإثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون).

جولات محافظ الإسكندرية

_التوجيه بعدم انصراف المعلمين بالمدارس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة الطلاب مع السماح لمن يرغب من أولياء الأمور في اصطحاب أبنائهم قبل انتهاء اليوم الدارسي.

_نشرات توعية بالصفحة الرسمية للمحافظة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير السادة ‏المواطنين بتوخي الحذر ‏وإتباع إجراءات الأمان والسلامة.



_استقبال شكاوي وبلاغات المواطنين على الأرقام المخصصة لغرف الطواريء والخطوط الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

جولات محافظ الإسكندرية

وأوضح المحافظ أنه تحسباً للتغيرات المناخية المفاجئة والتقلبات في الأحوال الجوية غير المتوقعة، ولكي تتمكين الأجهزة التنفيذية من إزالة جميع تراكمات مياه الأمطار، تم تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية. وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر. للحفاظ على سلامة المواطنين.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة في رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع أي تداعيات.

جولات محافظ الإسكندرية

واستمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية علي مدار ٢٤ ساعة.