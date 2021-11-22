الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكي: حادث موكب ولاية ويسكونسن مروع

بايدن
بايدن

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حادث موكب واوكيشا بولاية ويسكونسن الذي قتل فيه 5 أشخاص وأصيب العشرات بأنه "عمل مروع من أعمال العنف".

وقال بايدن، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، إنه على الرغم من عدم توافر "جميع الحقائق والتفاصيل حتى الآن، فإننا نعلم هذا الصباح أن 5 أسر في واوكيشا تواجه حزناً جديداً على حياة بدون أحباء".

وأضاف بايدن في كلمته أن ما لا يقل عن 40 أمريكياً يعانون من إصابات جرّاء الحادث بعضهم في حالة حرجة.

وأثنى بايدن على تعامل السلطات الأمريكية مع تطورات الحادث قائلاً "نحن جميعاً ممتنون للعمل الاستثنائي الذي قام به المستجيبون الأوائل من تطبيق القانون".

وكان حاكمُ ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، قد وجّهه في وقت سابق بتنكيس العلم الأمريكي في جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون في ولاية ويسكونسن إن المشتبه به في حادث موكب عيد الميلاد يُدعى "داريل إي بروكس".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن رئيس شرطة واوكيشا بولاية ويسكونسن، دان طومسون، قوله إن المسؤولين يعتقدون أن الرجل البالغ من العمر 39 عاماً كان قد تصرف بمفرده.

وأوضح طومسون أن المشتبه به بروكس كان منزعجاً في حالة اضطراب منزلي قبل قيادته سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات قبيل وقوع الحادث.

ووجه من جانبه حاكمُ ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، بتنكيس العلم الأمريكي في جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

واشنطن اعمال العنف ولاية ويسكونسن الرئيس الامريكي الولايات المتحدة

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وائل لطفى

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