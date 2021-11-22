دينا الوديدي والمنشد إيهاب يونس ضيفا حفلي «كايرو ستيبس» بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلين للفريق المصري الألماني «كايرو ستيبس» بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش، وذلك يومي الأربعاء، والخميس 15 و 16 ديسمبر المقبل، على المسرح الكبير بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، إذ يستضيف المنشد إيهاب يونس، والنجمة دينا الوديدي، ويقدم كلا منهما مع فريق كايرو ستيبس للجمهور.

الشيخ إيهاب يونس مع باسم درويش

دينا الوديدي

ـبرنامج حفلي كايرو ستيبس بالأوبرا

ومن جانبه، يقول باسم درويش، إن الأعمال الموسيقية لفريق كايرو ستيبس تعتمد على مزج أساليب موسيقية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية تسمو بالمشاعر والوجدان.

باسم درويش



وأشار إلى أن برنامج الحفلات يتضمن عددا من مؤلفاته الخاصة، منها شمس، رقصة النيل، بكرة، أرابيسكان، سيوة، جاردن سيتى، صعيدى، شم النسيم، دهب، سانكتوم، كافية جروبى، أوليه كايرو، خليجى ستيبس إلى جانب جنوسيننى لـ إيريك ساتى.

ويقام الحفلي مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

شروط حضور الحفل

كما تضع إدارة الأوبرا عدة شروط أبرزها:

-غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

-غير مسموح بتحريك المقاعد.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

ـاعضاء فريق كايرو ستيبس

الفريق العازفين باسم درويش «عود»، رامى عطا الله «بيانو»، راجيد ويليام «ناي»، ستيفان هيرجينرودر «باص»، فولفجانج فيتيمان «ساكسفون»، محمد رافت – هانى الصواف – عظيمة «إيقاع» راجى كمال «قانون»، وائل السيد «أكورديون»، جان بوشرا «تشيللو»، عماد عزمى – نهاد جمال الدين – شادى عبد السلام – شيرين عزمى «فيولينة».

فريق كايرو ستيبس

يشار إلى أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى يتكون من عازفين مصريين وألمان، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصرى الموسيقار باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية عريضة كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009.