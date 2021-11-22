مبادرة «مليون شاب متطوع للتكيف المناخي» تطلق منتدى التثقيف بمحو الأمية البيئية

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، غدا، منتدى عن التثقيف بمحو الأمية البيئية والمناخية، بالمشاركة مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي.

وقال ياسر مصطفي عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك: «استشعرنا الأخطار وتبعات التغيرات المناخية، أن العالم يعيش حالة طوارئ مناخية - «رمز أحمر للإنسانية»، وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، يتسبب تركيز انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي في إحداث دمار في جميع أنحاء العالم وتهديد الأرواح والاقتصادات والصحة والغذاء، فتم بإطلاق مجموعة من الندوات التثقيفية وورش العمل التي تعمل على بناء القدرة على فهم النظم الطبيعية وتفاعلاتها».

وأضاف: «يأتي منتدى محو الأمية البيئية والمناخية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي أطلقتها الدولة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية فنتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني التي أطلقت مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي في برامج تثقيفية لمحو الأمية الكربونية للأفراد».

وقال دكتور مصطفي الشربيني رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي والمتحدث في المنتدى، إن محو الأمية البيئية والمناخية هي القدرة على فهم الأنظمة الطبيعية التي تجعل الحياة على الأرض ممكنة، مضيفا أن الهدف أن تكون متعلمًا بيئيًا ومناخيا يعني فهم مبادئ تنظيم المجتمعات البيئية.

وأضاف أن استخدام هذه المبادئ لإنشاء مجتمعات بشرية مستدامة وهو ما تطلع إليه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المجتمع المثقف بيئيًا ومناخيا سيكون مجتمعًا مستدامًا مجتمعًا لن يدمر البيئة الطبيعية لذا فإن رسالتنا هي محو الأمية البيئية والمناخية هو مفهوم قوي لأنه يخلق الأساس لنهج متكامل للمشاكل البيئية والمناخية.