الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شاركت فى عزاء البابلى متكئًة على «عكاز».. مَن هي الفنانة ليلى نصر؟

الفنانة ليلى نصر
الفنانة ليلى نصر

حرصت الفنانة ليلى نصر، على حضور جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، التى أقيمت بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، أمس الأحد، مستندة على عكاز في يدها، وهو ما جذب الأنظار لها، وتصدرت من خلال هذه اللقطة محركات البحث الأكثر شهرة والتريند.

“ليلى نصر”، من مواليد عام 1938، وكانت من الأصدقاء المقربين للفنانة الراحلة سهير البابلي، وبدأت مسيرتها الفنية منذ عام 1960، من خلال مشاركتها فى أول أعمالها فى فيلم “قلب في الظلام”، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في السينما والتليفزيون، ومن أشهرها ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل. 

وشاركت الفنانة الكبيرة ليلى نصر، فى أكثر من 250 عملًا فنيًا، سواء في السينما أوالتليفزيون، وشاركت فى العديد من الأعمال الفنية عددًا من كِبار الفنانين على رأسهم الفنانة سهير البابلي، ومحمود الجندي وغيرهما.

ورحلت الفنانة سهير البابلي بعد صراع طويل مع المرض، نُقلت على إثره إلى المستشفى لتمكث في الرعاية المركزة عدة أيام قبل أن تفارق الحياة.

وتعرضت الفنانة الراحلة لغيبوبة سكر أدت إلى عدة مضاعفات وتم احتجازها بالرّعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على إنستجرام منشورًا قالت فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله.

وقررت أسرة الراحلة سهير البابلى، إقامة سرادق العزاء، غدًا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنانة ليلى نصر ليلي نصر جنازة سهير البابلي الفنانة الراحلة سهير البابلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

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