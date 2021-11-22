الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات في ليبيا تؤجل مؤتمرها الصحفي بشأن إغلاق باب الترشح

الانتخابات في ليبيا
الانتخابات في ليبيا

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، عن تأجيل مؤتمرها الصحفي بشأن إغلاق باب الترشح إلى الثلاثاء.

وأوضحت المفوضية أن ارتفاع أعداد المترشحين ضمن أسباب تأجيل المؤتمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، أن إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي سليمة قانونيا، مشيرة إلى أن المدعي العسكري ليس من حقه طلب وقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.

وأضاف عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، أن إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي سليمة قانونيا.

وكانت قد أكدت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية والذين تقدموا بأوراق ترشحهم قبل إغلاق باب الترشح أمس على تمام الرابعة مساء بتوقيت ليبيا قد بلغ 70 مرشحا ومرشحة، فيما أوضحت مفوضية الانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية قد بلغ 1535 مرشحا ومرشحة.

وأكدت وكالة الأنباء الليبية أنه تقدم للإدارات الانتخابية الثلاث، صباح اليوم الإثنين، 6 مرشحين للإنتخابات الرئاسية الليبية، بينهم سيدة وهم كل من المرشحين: زكريا سعد محمد وضو المنصوري عون وإبراهيم الدباشي وأبو القاسم محمد المشاي وسلامة الغويل وليلى بن خليفة.

وتُعد ليلى بن خليفة أول سيدة تترشح للرئاسة فى تاريخ الدولة الليبية، وهي رئيسة حزب الحركة الوطنية الليبى، وقد تقدمت بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل ، وذلك فى مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين.

إعداد المرشحين الانتخابات ليبيا مفوضية

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