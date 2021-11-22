الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامية أسماء مصطفى

أسماء مصطفى
أسماء مصطفى

تصدر اسم الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، مقدمة برنامج هذا الصباح، عبر شاشة إكسترا نيوز، محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بعدما غيبّها الموت صباح اليوم عن عالمنا، بعد صراع طويل دام مع مرض السرطان، لحظات صعبة عاشتها الراحلة عقب بدء رحلتها مع المرض.

وظلت الإعلامية الراحلة التي وافتها المنيّة صباح اليوم، تعاني لفترات طويلة بعد إصابتها بمرض السرطان، وإثر إصابتها بالمرض مكثت لفترة طويلة في المستشفى لتلقي العلاج الكيماوي، ولكن قبل رحيلها بفترة من الزمن خرجت لتعود إلى منزلها.

حالتها الصحية كانت معقدة، ولم يتوصل الفريق الطبي لعلاج لحالتها، جميعهم كانوا يحاولون الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيًا، وهذا دفعها للاعتذار عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.

وكشفت أسماء مصطفى، في وقت سابق، أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير، مؤكدة تأخر حالتها الصحية.

وسبق، وأعلن النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، وكتب على صفحته الرسمية بـ فيس بوك: انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

ووجهت أسماء مصطفى رسالة إلي جمهورها قبل شهر من وفاتها، عبر حسابها بموقع  فيسبوك" حيث قالت: "معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب إنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد، الدنيا في نظره بتصغر، وبيحس إنه كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته، وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم".

وتابعت قائلة "حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف، وجت السيرة بالصدفة، حقيقي بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة".

رحيل الإعلامية أسماء مصطفى

يذكر أن أسماء مصطفى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وتقام صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، أما العزاء فتحدد له غدا الثلاثاء 23 نوفمبر بمسجد الشرطة.

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