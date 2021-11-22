الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أشهر طرق للتخلص من البلغم بالعلاجات المنزلية والمضادات الحيوية

جريدة الدستور

البلغم هو تلك الأشياء السميكة و اللزجة التي تتدلى في مؤخرة الحلق عندما تكون مريضًا، ويكون ذلك نتيجة نزلات البرد الشديدة، ويعتبر التخلص من بطرق منزلية بسيطة امر سهل، ونرصد في التقرير التالي أبرز الطرق لطرد البلغم بالعلاجات المنزلية وفقا لموقع “ healthline ” .

أبرز الطرق للتخلص من البلغم و العلاجات المنزلية والمضادات الحيوية والمزيد

ترطيب الهواء

يمكن أن يساعد ترطيب الهواء من حولك في الحفاظ على رقة المخاط، و  ربما سمعت أن البخار يزيل البلغم والاحتقان ، وفي الواقع لا يوجد الكثير من الأدلة لدعم هذه الفكرة ، بل إنها قد تسبب حروقًا،  بدلاً من البخار ، يمكنك استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد ، يمكنك تشغيل المرطب بأمان طوال اليوم.

 ابق رطبًا

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من السوائل ، خاصةً الدافئة منها ، على تدفق المخاط، و يمكن للماء أن يخفف احتقانك عن طريق المساعدة يتحرك المخاط، جرب احتساء أي شيء بدءًا من العصير وحتى حساء الدجاج الصافي.

 استهلك مكونات تعزز صحة الجهاز التنفسي

حاول تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوي على الليمون و الزنجبيل ، و الثوم ، وهناك بعض الأدلة القصصية على أن هذه قد تساعد في علاج نزلات البرد والسعال والمخاط الزائد، و الأطعمة الحارة التي تحتوي على مادة الكابسيسين ، مثل الفلفل الحار أو الفلفل الحار، و قد يساعد تنظيف الجيوب الأنفية مؤقتًا وحرك المخاط ومن أشهرها 

جذر عرق السوس

الجينسنغ

التوت

إشنسا

رمان

شاي الجوافة

الزنك عن طريق الفم

الغرغرة بالماء المالح

يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على إزالة البلغم المتدلي في مؤخرة الحلق. قد يقتل الجراثيم ويخفف التهاب الحلق، امزج كوبًا من الماء مع 1/2 إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الملح. يعمل الماء الدافئ بشكل أفضل لأنه يذيب الملح بسرعة أكبر،  من الجيد أيضًا استخدام المياه المفلترة أو المعبأة التي لا تحتوي على الكلور المهيج،  ارتشف القليل من الخليط وقم بإمالة رأسك للخلف قليلاً دع المزيج يغسل في حلقك دون شربه، انفخ الهواء برفق من رئتيك للغرغرة لمدة 30-60 ثانية ، ثم ابصق الماء.

 استخدم زيت الأوكالبتوس

قد يؤدي استخدام زيت الاوكالبتوس العطري إلى إخراج المخاط من صدرك، وإنه يعمل عن طريق المساعدة على تفكيك المخاط حتى تتمكن من السعال بسهولة أكبر، و في الوقت نفسه ، إذا كنت تعاني من السعال المزعج ، يمكن لشجرة الأوكالبتوس أن تخفف ذلك،  يمكنك إما استنشاق البخار باستخدام موزع أو استخدام بلسم يحتوي على هذا المكون.

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