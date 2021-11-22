برلماني تسليم محور «تنيدة - منفلوط» بالوادي الجديد قريبًا

أكد النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، أن محور تنيدة منفلوط سوف يتم تسليمه قريبا بعد الانتهاء من أخر مرحلة بطول 14 كيلو في منطقة تسمى منطقة خرافش وهي من المناطق الحجرية والجبلية الصعبة والتي يتغلب عليها بالتفجير لشق الصخور الصلبة والخرسانية، كما تم تغيير مسار 12 كيلومتر لوجود كثبان رملية كثيفة في هذه المنطقة، وتستمر شركات الطرق في عمليات الرصف في اخر ٣٠ كيلومتر أخرى سيتم الانتهاء منهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه سيتم الانتهاء قريبا من المرحلة الأولى لإنشاء مستشفى الداخلة الجديدة بإمكانيات كبيرة وأقسام جديدة وهي من أفضل المستشفيات على صعيد مصر بتكلفة بلغت 513 مليون جنيه، وتزامنا مع إفتتاح كلية الطب بالوادي الجديد سيكون هناك كوادر طبية متخصصة كنا نفتقدها ولم تكن موجودة في المحافظة على مر السنين

وأوضح النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، أنه تم الانتهاء من تعيين 164 شاب سائقين على ماكينات الري الذي كان من اهم اولوياتي منذ 5 سنوات في الدورة الماضية ولا أنسي أبدا النواب السابقين او الحاليين الذين كان لهم مجهود كبير في تعيين هؤلاء المؤقتين بعقود استعانة بند 3/ 4 وكذلك سوف يتم تقنين أوضاع العمالة المؤقتة للصحة.

وتحدث النائب تامر عبد القادر عن ملف تسليم الشباب العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تصدق مبلغ 700 مليون جنيه تتسلمها الشركة على 3 سنوات وسوف يتم تستلم الشركة العمل على 3 مراحل ويتم تسليم العمل للشباب على 3 مراحل أيضا بعد الإنتهاء من إعادة تطوير البنية التحتية للقرى حسب خطتها، مؤكدا أن شركة المياه تعمل بتقنيات عالية وأغلب العمل في القرى كان تحت قيادة المحليات.