بالأسماء.. 61 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في ليبيا

قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ارتفع عدد المرشحين الذين تقدموا رسمياً بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية أمام الدورات الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات حتى مساء أمس الأحد إلى 61 مرشحاً.

وحسب وسائل إعلام ليبية، يغلق اليوم باب الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية رسميا، وقبيل ساعات من الإغلاق وصل عدد المرشحين إلى واحد وستين مرشحا، كان أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الليبية قبيل إغلاق باب الترشح:

مرشحو الساعات الأخيرة

تقدمت عدة أسماء اليوم بأوراق ترشحها قبل ساعات من غلق باب الترشح، وتقدَّم مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، اليوم الاثنين، بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب بوابة الوسط الليبية، ظهر الدباشي وهو يسلم أوراق الترشح في مفوضية الانتخابات بطرابلس، اليوم الإثنين، حسب صور منشورة على صفحة قناة «ليبيا تنتخب»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الدباشي، إنه «لولا (ثورة) فبراير العام 2011، لما وصلنا إلى هذا اليوم»، معقبا: «لأول مرة يستطيع الشعب الليبي التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثله».

وأضاف: «يجب علينا جميعا كليبيين استشعار الخطر، والمشاركة في الانتخابات بجدية، ونبعتد عن الاصطفاف القبلي والجهوي والأيديولوجي، ونتعامل مع المرشحين على أساس البرامج فقط».

وقدَّم المحامي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري عون، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسلَّم عون أوراق ترشُّحه في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، صباح اليوم الإثنين، حسب صفحة قناة «ليبيا تنتخب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المنصوري، في كلمة بعد استكماله الإجراءات: «اليوم قطعنا الخطوة الأولى نحو الدولة المدنية التي تحفظ الحقوق والحريات، وتضمن بناء مصالحة بين أبناء الشعب الليبي، وتحقق العدالة لكل من ناله ظلم على مدى الفترة الانتقالية الماضية».

وأضاف أن «الديمقراطية هي الطريق الوحيد نحو الدولة، والسمو على كل الخلافات».

فيما تقدَّم المرشح زكريا سعد عبدالعاطي بملف ترشُّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسلَّم عبدالعاطي أوراق الترشُّح لمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، صباح اليوم الإثنين.

وقال، في كلمة بعد استكماله الإجراءات، «سنعمل على تجاوز ما مرت به البلاد من أزمات، على أن يكون شعارنا الأمن وتنمية ووحدة تراب ليبيا».

من هم الـ61 مرشحا؟

1- عبدالحكيم علي الفيتوري بعيو

2- سيف الإسلام معمر محمد القذافي

3- أسعد محسن علي زهيو

4- فيضان عياد محمد حمزة

5- السنوسي عبدالسلام عبدالسلام السنوسي

6- محمد أحمد امحمد المزوغي

7- عبدالله أحمد المهدي ناكر

8- فتحي حمد محمد بن شتوان

9- خليفة بالقاسم عمر حفتر

10- عبدالحكيم ضو ظاهر زامونة

11- علي زيدان محمد زيدان

11- محمد أحمد منصور الشريف

13- محمد علي محمد المهدي

14- أحمد عمر أحمد معيتيق

15- عارف علي أحمد النايض

16- عثمان عبدالجليل محمد امحمد

17- عبدالسلام يونس رحيل الورفلي

18- فتحي علي عبدالسلام باشاغا

19- محمد خالد عبدالله بشير الغويل

20- مروان عبدالله علي عميش

21- عبدالحكيم سالم علي كشيم

22- إسماعيل عمر الشتيوي غرغار

23- أسامة خيرالله علي محمد

24- عقيلة صالح عيسى اقويدر

25- ضو عبدالله ضو أبوضاوية

26- علي البشير محمد الزويك

27- بشير صالح بشير الشرقاوي

28- المبروك محمد المبروك أبوعميد

29- عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر

30- محمد الهادي محمد حتواش

31- خليفة صالح سعيد محمد

32- بوسيف اطوير بوسيف علي

33- عبدالحافظ قدور

34- محمد المنتصر

35- عبدالعزيز الخوجة

36- جمعة أبوعوينة

37- حمد بورويق

38- مصطفى المجدوب

39- عادل محمد عبدالسلام اللافي

40- عبدالرحيم حلوم

41- حاتم الكور

42- عبدالوهاب ميلاد

43- علي العيساوي

44- محمد عبدالسلام محمد الجديدي

45- الطاهر عريبي

46- أحمد مصباح أبوجناح

47- أنور العاشوري

48 - نوري أبوسهمين

49- عمر الحاسي

50- خالد شكشك

51- عادل الزروق

52- محمود خليفة التليسي

53- منير ساسي خليفة

54- عبدالحميد الدبيبة

55- مصدق حبرارة

56- أسامة عبدالمجيد طليش

67- عبدالسلام محمد خميس السمران

58- عثمان محمد النكاح

59- الشريف الوافي

60 - عبدالهادي الحويج

61- خليفة الغويل