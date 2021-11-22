الصين: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الـ 19 على التوالي

أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير للشهر التاسع عشر على التوالي وهو ما جاء متفقا مع أغلب التوقعات.

وقرر البنك المركزي استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 85ر3% وفائدة قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 65ر4%.

كانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في أبريل .2020

وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس .2019

كانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع احتياطي الصين من النقد الأجنبي إلى 2176ر3 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وارتفع الاحتياطي بـ 17 مليار دولار مقارنة مع شهر سبتمبر السابق، وذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن حجم الاحتياطي ارتفع بنسبة 53ر0% مقارنة مع نهاية سبتمبر.

وعلي صعيد آخر.. خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادًا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

كانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.